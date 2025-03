Macron "s'excite tout seul pour faire la guerre" en Ukraine, estime un politique français

"C'est une opération politicienne intérieure. Tout cela est ridicule, grotesque. Mais je pense que personne n'est dupe et j'espère que la paix sera conclue entre les États-Unis et la Russie pour qu'enfin on ait une zone démilitarisée en Ukraine, que l'OTAN reste dans ses frontières actuelles, que la Russie puisse reprendre commerce et vie avec les États-Unis et j'aimerais avec la France", a-t-il indiqué.