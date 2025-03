https://fr.sputniknews.africa/20250307/le-zimbabwe-propose-de-servir-dintermediaire-dans-les-relations-economiques-russie-afrique-1070971887.html

Le Zimbabwe propose de servir d'intermédiaire dans les relations économiques Russie-Afrique

Le Zimbabwe propose de servir d'intermédiaire dans les relations économiques Russie-Afrique

Le Zimbabwe pourrait servir d'intermédiaire pour le renforcement des relations économiques entre la Russie et l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré son ministre des... 07.03.2025

"Le Zimbabwe représente un canal par lequel la Russie peut mettre en œuvre sa stratégie économique en Afrique, dans la zone de libre-échange continentale africaine", a déclaré le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, cité par la chaîne ZBC.De son côté, le pays africain souhaite renforcer ses interactions avec les pays BRICS afin de déterminer ses partenaires commerciaux et d'exploiter les opportunités des marchés des pays en développement, a noté Amon Murwira.À l'issue de la rencontre à Moscou, un mémorandum d'entente a été signé entre "Business Russia" et l'agence nationale pour le développement et la promotion du commerce ZimTrade.

