Du 1er au 7 mars, les forces russes ont mené une frappe de précision sur des infrastructures énergétiques liées au complexe militaro-industriel ukrainien. Sept attaques ont aussi été menées sur des aérodromes militaires, des ateliers de production de drones et des points de déploiement temporaire d'unités ukrainiennes et de mercenaires étrangers.

Le groupement Nord ont continué à repousser les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Dans sa zone de responsabilité, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 1.590 militaires, six chars, 74 blindés de combat et 28 pièces d'artillerie, dont trois de fabrication occidentale. Quatre dépôts de munitions ont été rasés.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses. L'armée de Kiev a perdu 1.525 militaires, deux chars et 29 pièces d'artillerie, dont 10 produites par les pays de l'Otan. Onze dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a amélioré sa position tactique. Les forces ukrainiennes ont perdu 1.665 militaires, un char et 20 pièces d'artillerie de campagne, dont quatre de fabrication occidentale, dans sa zone. Sept dépôts de munitions ont été supprimés.

Le groupement Centre a libéré la localité Andreïevka en république populaire de Donetsk. Les pertes ukrainiennes se sont élevées à 3.810 militaires, deux chars, 29 véhicules de combat, dont 16 de fabrication occidentale et 21 pièces d'artillerie.

Le groupement Est a libéré les localités de Skoudnoïé, Bourlatskoïé et Privolnoïé, en république populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu 1.210 militaires, trois chars et 26 pièces d'artillerie, dont six de fabrication occidentale.