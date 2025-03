https://fr.sputniknews.africa/20250307/la-production-delectricite-bat-des-records-dans-ce-pays-africain-1070979696.html

La production d’électricité bat des records dans ce pays africain

La production d'électricité du Nigeria a enregistré des niveaux records en début mars, frôlant la barre des 6.000 mégawatts, suite aux efforts de modernisation... 07.03.2025, Sputnik Afrique

nigeria

électricité

économie

afrique subsaharienne

La production d'électricité a atteint le niveau record de 5.801,84 MW mardi dernier au Nigeria et s'est maintenue à 5.590 MW jeudi, a annoncé la Transmission Company of Nigeria, citée par des médias locaux.Ces performances s'expliquent par l’achèvement de la première phase d'une vaste modernisation des infrastructures électriques du pays, selon la société.L’entreprise publique a fait état de la mise en service de 66 nouveaux transformateurs électriques et la construction de nouvelles sous-stations et lignes de transmission, pour faire face à la demande croissante en matière d’énergie. Les améliorations du réseau sont soutenues par des fonds publics et des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. En janvier, le gouvernement a décroché 1,1 milliard de dollars auprès de la BAD pour le secteur de l'électricité et a annoncé un plan quinquennal distinct de 192 millions de dollars pour augmenter la capacité de transmission.

