Finalement autorisée par la justice, une marche nocturne féministe se tient à Paris

Une marche nocturne féministe s'est déroulée dans la capitale française. Initialement interdite par la police en raison de la participation d'organisation... 07.03.2025, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rues à Paris dans la nuit du 7 au 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, pour une marche qui devait relier la gare de l’Est à la place de l’Hôtel de Ville, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Les organisateurs de l'événement avaient appelé à manifesté pour "les droits et libertés menacés par un État fasciste et par la montée de l’extrême droite". Outre les droits des femmes, les manifestants ont aussi prôné la cause palestinienne. "Gloire aux résistantes palestiniennes", lisait-on sur certaines pancartes. La préfecture avait d'abord interdit cet événement. La police avait évoqué des "risques à l’ordre public" en raison de la participation d'organisations propalestiniennes, selon les médias. Mais le tribunal administratif a jugé que les risques de troubles à l’ordre public invoqués n'étaient pas assez justifiés.

