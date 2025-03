https://fr.sputniknews.africa/20250306/les-negociations-entre-la-russie-et-les-etats-unis-influencent-la-situation-au-moyen-orient-1070958186.html

Les négociations entre la Russie et les États-Unis influencent la situation au Moyen-Orient

Les négociations entre la Russie et les États-Unis influencent la situation au Moyen-Orient

Le conseiller de l’ex-Président libanais et ancien député Amal Abou Zeid a participé à une table ronde organisée par l’agence internationale Sputnik, où il a... 06.03.2025, Sputnik Afrique

S’exprimant lors de l’événement, Abou Zeid a souligné que les relations entre la Russie et les États-Unis exercent une influence significative sur la situation politique et économique au Moyen-Orient. L’expert a noté que le Liban, en tant que membre du monde arabe, suit de près l’évolution de ces pourparlers, car leurs résultats pourraient influer sur l’équilibre des forces dans la région. Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour parvenir à des solutions durables. Outre les aspects politiques, les participants ont abordé les répercussions du conflit sur la situation en Palestine et en Syrie, ainsi que ses conséquences sur l’économie, le marché de l’énergie et la sécurité régionale. La discussion s’est tenue à l’approche du mois sacré du Ramadan, qui a débuté le 1er mars. Cette période met en avant l’importance du dialogue et de la coexistence pacifique entre les peuples, notamment face aux défis internationaux actuels.

