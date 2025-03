https://fr.sputniknews.africa/20250306/le-pentagone-a-confirme-la-suspension-de-laide-militaire-americaine-a-lukraine-1070948748.html

Le Pentagone a confirmé la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine

Le Pentagone a confirmé la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine

Le Pentagone a confirmé auprès de RIA Novosti la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'ordre a été donné au ministère de la Défense US à 23h... 06.03.2025, Sputnik Afrique

Citant un haut responsable de la Maison-Blanche, les médias US écrivaient que cette suspension durerait jusqu'à ce que Donald Trump décide que l'Ukraine s'engage dans des pourparlers de paix.En effet, la principale plaque tournante pour l'envoi d'armes et d'aide humanitaire des États-Unis à Kiev - l'aéroport militaire polonais de Rzeszow - a cessé ses opérations dans le pays, a précisé de son côté le Premier ministre polonais Donald Tusk. De plus, le chef de la CIA a annoncé la pause dans le partage de renseignements militaires américains avec Kiev. La Maison-Blanche a également interdit au Royaume-Uni de partager les informations américaines.

