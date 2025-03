https://fr.sputniknews.africa/20250306/la-premiere-formation-de-sputnikpro-terminee-au-tchad-1070956726.html

La première formation de SputnikPro terminée au Tchad

La première formation de SputnikPro terminée au Tchad

La formation de SputnikPro destinée aux journalistes du journal numérique Flash-Tchad s'est terminée par un séminaire animé par la responsable de Sputnik

La vidéo de bienvenue de Sputnik avec un discours adressé au public africain par le PDG du groupe médiatique international Rossiya Segodnya dont Sputnik fait partie, sonorisé à l'aide de technologies d'intelligence artificielle, a suscité l'admiration des collègues tchadiens. Ce cours en ligne SputnikPro pour les journalistes Flash-Tchad a été le premier module éducatif de SputnikPro au Tchad depuis le lancement du projet. Durant le projet, les professionnels des médias tchadiens ont également été initiés aux technologies de production de podcasts lors d'un atelier animé par le correspondant de Sputnik Afrique, Anthony Lefebvre. SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias, initié par l'agence internationale Sputnik. C'est un système de séminaires, conférences ateliers uniques destinés aux journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants en fin de cursus des départements universitaires spécialisés, dispensés par les meilleurs responsables des médias russes et étrangers, experts et les principaux spécialistes de l'agence. Depuis 2018, des réunions ont eu lieu en personne dans 24 pays et en ligne dans plus de 80 pays. Le nombre de participants à SputnikPro dépasse les 12.700 personnes.

