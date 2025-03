https://fr.sputniknews.africa/20250306/en-ukraine-les-soldats-francais-ne-mettraient-pas-dardeur-a-se-battre-plutot-a-se-rendre-1070962403.html

En Ukraine, les soldats français "ne mettraient pas d'ardeur à se battre, plutôt à se rendre"

C'est un retraité de l’armée française qui a partagé avec Sputnik Afrique cette conviction. 06.03.2025, Sputnik Afrique

L'armée française "constitue en effectif à peu près l'équivalent d'une semaine ou deux de consommation de l'armée russe au petit déjeuner", indique Dominique Delawarde. Les troupes de Paris sont incapables aujourd'hui de "tenir plus de quelques dizaines de kilomètres de front", regrette-t-il. Il déplore également le manque d'expertise militaire du chef d'État: "M.Macron fait à peu près ce qui lui plaît, envoie à la vie et à la mort, lui qui n'a jamais porté un uniforme et jamais tiré une balle de sa vie".

