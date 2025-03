https://fr.sputniknews.africa/20250305/un-grand-espoir-pour-que-trump-cree-un-partenariat-strategique-avec-la-russie-selon-un-analyste-1070936808.html

"Un grand espoir" pour que Trump crée un partenariat stratégique avec la Russie, selon un analyste

"Un grand espoir" pour que Trump crée un partenariat stratégique avec la Russie, selon un analyste

"Un grand espoir" à ce que Trump poursuivra la transformation des relations russo-américaines vers un partenariat stratégique

Une telle nouvelle coopération devrait inclure des niveaux de partenariat géopolitique sans précédent, avance-t-il. Elle viserait à la fois la résolution des conflits internationaux et l'élargissement considérable de la coopération commerciale et économique entre ces deux grandes puissances. De plus, des investissements américains en Russie pourraient être portés "à des niveaux historiques", a estimé l'analyste. Il a jugé " très remarquable" que Trump n’ait eu aucune réserve quant à la fin de toute assistance militaire US à l’Ukraine pour faire pression sur le régime de Zelensky afin qu’il accepte l’accord de paix. Enfin, M.Pyne a estimé que "le soutien public américain de l'aide militaire à l'Ukraine est finalement terminé", c'est ce qui est prouvé par un récent sondage selon lequel 78% des Américains soutiennent les efforts de Trump pour négocier la fin des hostilités.

