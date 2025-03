https://fr.sputniknews.africa/20250305/trump-et-poutine-ont-bien-compris-quil-faut-repenser-lordre-mondial-selon-pierre-de-gaulle--1070940643.html

Trump et Poutine ont bien compris qu'il faut "repenser l'ordre mondial", selon Pierre de Gaulle

Les Présidents russe et américain "ont vu la perspective globale et ont anticipé ces nouveaux équilibres", affirme le petit-fils de Charles de Gaulle auprès de... 05.03.2025, Sputnik Afrique

Selon Pierre de Gaulle, le règlement de la crise en Ukraine s'inscrit dans cette perspective de la mise en place d'un monde multipolaire et dans le rôle futur de Moscou et de Washington, notamment dans la zone arctique."Les crises récentes ont montré [...] que les institutions qui ont été créées justement pour régler les crises comme l'Onu, comme la Cour pénale internationale, ne fonctionnent plus", nota l'homme politique français dans une interview à Sputnik Afrique. Alors que l'Europe n'aura pour rôle que de "payer l'addition" de la guerre en Ukraine et des sanctions anti-russes, ajoute M. de Gaulle.

