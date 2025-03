https://fr.sputniknews.africa/20250305/symbiose-complicite-synergie-les-pays-de-laes-progressent-sur-la-voie-de-lintegration-1070947192.html

"Symbiose, complicité, synergie": les pays de l'AES progressent sur la voie de l’intégration

"Symbiose, complicité, synergie": les pays de l'AES progressent sur la voie de l'intégration

Leur succès se matérialise avec de nombreux projets qui ont déjà été mis en œuvre, explique à Sputnik Afrique le président de la Confédération des associations...

Abdoulaye Nabaloum cite notamment la libre circulation et le passeport AES qui ont grandement contribué à la mobilité des populations. La levée de roaming entre les membres de l'AES est envisagée, note-t-il. Un résultat obtenu entre autres, grâce aux échanges et réunions de haut niveau qui permettent d'œuvrer en commun "pour que cette unité soit une réalité vivante, et de plus en plus".

