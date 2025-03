https://fr.sputniknews.africa/20250305/poutine-est-un-de-gaulle-russe-estime-le-petit-fils-du-general-francais-1070940404.html

"Poutine est un De Gaulle russe", estime le petit-fils du général français

"C'est quelqu'un qui est animé par une ardeur pour son propre pays", avance auprès de Sputnik Afrique Pierre de Gaulle. 05.03.2025, Sputnik Afrique

Selon l'homme politique, le chef du Kremlin a un "sens très particulier de la Russie". Et d'ajouter: "On ne va pas gouverner un pays comme la Russie, ni comme la Chine avec des droits de l'homme. Ce serait extrêmement réducteur". De plus, Vladimir Poutine "n'oublie pas ses origines" ni les difficultés qu'il a eues et qui l'ont mis "très tôt face aux réalités", conclut-il.

