"Nous avons repoussé l’attaque de l’Occident libéral-mondialiste"

Le philosophe russe Alexandre Douguine a exposé sa vision de la crise ukrainienne et dressé les contours de ce qu’il perçoit comme la victoire dans le conflit... 05.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-05T19:59+0100

2025-03-05T19:59+0100

2025-03-05T19:59+0100

alexandre douguine

opinion

ukraine

russie

international

"L’Ukraine a perdu sa chance historique d’avoir une existence politique nationale indépendante"L’avenir de l’ex-république soviétique se présente peu radieux dans l’interprétation du philosophe qui lui reproche d’avoir échoué à trouver un équilibre entre "l’espace russe" et l’Europe de l’Ouest."Je ne ressens aucune rivalité avec l’Amérique sur la question des valeurs traditionnelles"Alexandre Dougine a évalué les perspectives de la coexistence entre la Russie et les États-Unis de Trump dans un monde qui ne semble plus être dominé par l’idéologie libérale.

2025

