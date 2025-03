https://fr.sputniknews.africa/20250305/lue-continuera-a-se-tirer-une-balle-dans-le-pied-quand-les-usa-leveront-les-sanctions-antirusses-1070940158.html

L'UE continuera à "se tirer une balle dans le pied" quand les USA lèveront les sanctions antirusses

"C'est l'Europe la grande perdante des sanctions", mais les politiques européens insistent à les maintenir, analyse auprès de Sputnik Afrique le petit fils de...

Quant à l'effet escompté sur Moscou, "la Russie a eu une croissance de son produit intérieur brut de 4,3% en 2023 malgré les 20.000 sanctions, et de 3,4% en 2024", pointe l'homme politique. Selon lui, la limitation des transactions en euros favorisera celles en dollars "sur le dos des Européens" et entrainera la hausse des prix de l'énergie et des matières premières pour le Vieux continent. L'homme politique dénonce aussi "beaucoup d'hypocrisie" dans l'approche de l'Europe qui continue à acheter le gaz russe pour des montants qui dépassent son aide financière à Kiev.

