"L'AES est en bonne position de pouvoir échanger avec la CEDEAO"

"L'AES est en bonne position de pouvoir échanger avec la CEDEAO"

Sputnik Afrique

05.03.2025

C'est possible "grâce l'évolution sociopolitique, géopolitique et géostratégique", explique à Sputnik Afrique Abdoulaye Nabaloum. Négocier avec la CEDEAO est le premier grand défi qui se dessine devant l'AES, le deuxième étant la création d'une monnaie, dossier "essentiel et très important", affirme-t-il. Selon lui, "l'AES a une très belle carte à jouer" par rapport au lancement de sa devise. "Cela viendrait raffermir et renforcer davantage l'esprit souverainiste", tranche M.Nabaloum.

