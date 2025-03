https://fr.sputniknews.africa/20250304/un-journaliste-americain-demande-a-trump-de-lever-linterdiction-de-sputnik-et-de-rt-1070928042.html

Un journaliste américain demande à Trump de lever l'interdiction de Sputnik et de RT

Cette mesure permettra à l'espace public de "rester libre pour toutes les voix, tous les journalistes et tous les points de vue", écrit Ben Swann, ancien...

Le journaliste salue le rétablissement rapide des "principes américains de liberté d'expression et de liberté de la presse" par la nouvelle administration et l'incite à réparer l'"oubli majeur" à l'égard des médias russes. Leur restriction était basée sur un "vieux mensonge" qui accusait Moscou d'avoir interféré dans les élections américaines, insiste-t-il. Elle a impacté des citoyens américains qui ont perdu leur emploi et la possibilité de porter des informations factuelles à plus de 800 millions de personnes à travers le monde, ajoute Ben Swann.

