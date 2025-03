https://fr.sputniknews.africa/20250304/lukraine-dans-lotan-et-lue-au-dela-des-dangers-dune-escalade-cest-completement-aberrant-1070935210.html

L'Ukraine dans l'Otan et l'UE: au-delà des dangers d'une escalade, "c'est complètement aberrant"

L'Ukraine dans l'Otan et l'UE: au-delà des dangers d'une escalade, "c'est complètement aberrant"

Sputnik Afrique

C'est le point de vue de Pierre-Antoine Plaquevent, analyste français et directeur du think-tank Strategik qu'il a exprimé à Sputnik Afrique. 04.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-04T18:52+0100

2025-03-04T18:52+0100

2025-03-04T18:52+0100

opinion

ukraine

otan

union européenne (ue)

france

marine le pen

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/10/1070210463_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_87fbb1db5a401249da607fb59e352b29.jpg

"C'est effectivement un moment très périlleux", souligne-t-il au lendemain des propos de Marine Le Pen qui avait qualifié l'entrée de Kiev à l'Otan et à l'UE de gros mensonge et de risque pour la paix. Et d'ajouter: "Mais visiblement, ce n'est pas du tout ce qui est choisi par le pouvoir". Selon lui, il existe en France une "majorité silencieuse" qui est "piétinée depuis des années" sur toutes les questions importantes, notamment celles de politique étrangère et d'adhésion à l'Europe. Des partisans européistes cherchent à pousser l'UE vers une "tension avec la Russie" qui serait favorable à "leurs objectifs d'intégration", explique M. Plaquevent.

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, ukraine, otan, union européenne (ue), france, marine le pen