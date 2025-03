https://fr.sputniknews.africa/20250304/lentree-de-kiev-dans-lue-et-lotan-est-un-pas-de-plus-vers-un-conflit-bien-plus-grave-inevitable-1070935062.html

L'entrée de Kiev dans l'UE et l'Otan "est un pas de plus vers un conflit bien plus grave inévitable"

L'entrée de Kiev dans l'UE et l'Otan "est un pas de plus vers un conflit bien plus grave inévitable"

Sputnik Afrique

Cette opinion a été exprimée auprès de Sputnik Afrique par l'eurodéputé Thierry Mariani. 04.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-04T18:43+0100

2025-03-04T18:43+0100

2025-03-04T18:43+0100

opinion

france

ukraine

thierry mariani

marine le pen

otan

union européenne (ue)

armes nucléaires

conseil de sécurité de l'onu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/1b/1045658871_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_8c6b90485c14974fc8db6ff621109b95.jpg

Sa position fait écho à celle de Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national, qui a alerté les élus français sur les risques d'un tel développement. Pour M.Mariani, les garanties de sécurité pour Kiev peuvent être obtenues "soit par un engagement des différents pays, soit par un statut de neutralité", mais certainement pas grâce à l'entrée dans l'Alliance. L'homme politique estime que la France devrait reprendre "son rôle particulier" vu que c'est le seul pays de l'Europe de l'Ouest à posséder des armes nucléaires et à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Onu.

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, france, ukraine, thierry mariani, marine le pen, otan, union européenne (ue), armes nucléaires, conseil de sécurité de l'onu