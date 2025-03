https://fr.sputniknews.africa/20250304/la-tension-latente-est-sortie-et-zelensky-clairement-a-provoque-1070931399.html

Le divorce est acté. Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont eu récemment une vive altercation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, devant les caméras... 04.03.2025, Sputnik Afrique

"La tension latente est sortie et Zelensky clairement, a provoqué" Sputnik Afrique Le divorce est acté. Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont eu récemment une vive altercation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, devant les caméras. Pour Sputnik Afrique, Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, a analysé ce conflit entre les deux chefs d'État.

"En général, les diplomates font en sorte de ne pas se chamailler en public. La façon dont ça s'est passé là, sur ce sujet précis, était tout à fait inattendue, d'autant plus que les quasiment 40 minutes qui ont précédé la partie la plus vive de l'altercation de cette discussion étaient tout à fait courtoises", a affirmé au micro de Zone de Contact l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic.Retrouvez également dans cette émission:- Agali Welé, vice-président du Bloc de redressement et de développement du Mali et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, sur les chiffres de forte croissance économique des pays africains en 2025 annoncés par la Banque Mondiale;- Nestor Nizigiye, directeur technique de l’Office pour le développement du café au Burundi sur le G25 du café africain organisé en Tanzanie;Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

