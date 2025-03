https://fr.sputniknews.africa/20250304/la-france-a-perdu-sa-capacite-detre-un-arbitre-dans-le-reglement-des-crises-internationales-1070934546.html

"La France a perdu sa capacité d'être un arbitre dans le règlement des crises internationales"

Paris "n'a plus sa propre politique", déplore Pierre de Gaulle, petit-fils de Charles de Gaulle, auprès de Sputnik Afrique. 04.03.2025, Sputnik Afrique

Il y oppose l'attitude réservée de Donald Trump, bien visible au cours de sa récente rencontre avec le Président français à la Maison-Blanche. De plus, Washington ne va pas assumer les frais de la reconstruction de l'Ukraine ni de son adhésion à l'UE qui pourraient dépasser les 180 milliards. Et de remarquer: "D'ailleurs, on ne sait pas très bien où va l'argent". Selon lui, Zelensky "sera rattrapé très lourdement sur ces dossiers comme sur d'autres".

