Après le Niger, le Burkina et le Mali lèvent officiellement le drapeau de l'AES - images

Les premières levées des couleurs de la Confédération des États du Sahel ont eu lieu le 3 mars dans les trois pays. 04.03.2025

Les chefs d'État, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ont salué ce nouveau symbole "d'unité et de fraternité". La cérémonie s'est tenue en présence des membres du gouvernement et des hauts responsables.Le drapeau de la Confédération a été lancé le 22 février par les ministres de l'AES lors d'une recontre à Bamako.Le drapeau a un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération.Comme l’indiquait la diplomatie malienne, la couleur verte symbolise "l’espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau"."Elle représente ainsi les immenses ressources naturelles de l’espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée".

