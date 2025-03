https://fr.sputniknews.africa/20250303/une-exposition-des-uvres-des-laureats-du-concours-stenine-a-ete-organisee-a-lile-maurice-1070911802.html

Une exposition des œuvres des lauréats du concours Stenine a été organisée à l'île Maurice

03.03.2025

Avec le soutien de l'ambassade de Russie à l'île Maurice, plusieurs dizaines d'œuvres d'exposition provenant du Bangladesh, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne, du Myanmar, de la Russie, de la Syrie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud sont présentées à Port Louis, la capitale, au Caudan Arts Centre. L'exposition de la saison du dixième anniversaire du concours couvre un large éventail de sujets: problèmes environnementaux, troubles sociaux, diversité ethnographique et culturelle du monde, ainsi que des histoires personnelles poignantes. Les meilleures œuvres du concours Stenine ont déjà été présentées à Pékin, Belgrade, Dar es Salaam, Kinshasa et Sharjah. Lors de l'inauguration de l'exposition, Irada Zeïnalova, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République de Maurice, a déclaré:"Nous sommes très heureux de présenter le concours Stenine pour la première fois au public de l'île Maurice. L'élargissement de la géographie de la tournée de l'exposition nous permet non seulement de montrer au monde entier les œuvres brillantes et poignantes de nos lauréats, mais aussi d'attirer de nouveaux participants de talent. Nous espérons que l'année prochaine, de jeunes photojournalistes mauriciens figureront parmi les lauréats", a déclaré Oksana Oleïnik, la superviseuse du concours. La tournée internationale des œuvres des lauréats du 10e concours international de photographie Stenine se poursuivra sur les sites d'exposition d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Il est possible de déposer les œuvres pour la 11e saison du concours jusqu'au 28 février 2025 sur le site web du concours https://stenincontest.ru/ (en russe) et https://stenincontest.com/ (en anglais). À propos du concours Le concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous. Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie). Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse Xinhua (Chine), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site The Paper (Chine), l'agence de presse Press Trust of India (Inde), l'agence de presse Antara (Indonésie), l'agence de presse MEHR (Iran), l'agence de presse NAN (Nigeria), le site Brasil 247 (Brésil), le journal Al Sharq (Qatar), l'agence de presse Iraq International News Agency (Irak). À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

