https://fr.sputniknews.africa/20250303/sommet-sur-lukraine-a-londres-ce-quen-dit-la-presse-mondiale-1070917315.html

Sommet sur l'Ukraine à Londres: ce qu'en dit la presse mondiale

Sommet sur l'Ukraine à Londres: ce qu'en dit la presse mondiale

Sputnik Afrique

Peu après l'altercation violente entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche, des alliés de Kiev se sont réunis à Londres pour imaginer de... 03.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-03T14:50+0100

2025-03-03T14:50+0100

2025-03-03T14:50+0100

volodymyr zelensky

ukraine

europe

royaume-uni

cnn

the guardian

the new york times

le monde

bild

washington post

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/03/1070907585_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_04d36d1e13bcdb394139925ebda9d1a5.jpg

Voici ce qu'écrivent les médias sur cet événement:CNN: Le continent européen cherche à arracher aux États-Unis le contrôle des négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à présenter un front uni dans un contexte de dégradation des relations entre Kiev et Washington. The Guardian: Le Royaume-Uni et l'Europe recollent les morceaux après la catastrophe de la Maison-Blanche. The New York Times: Qui rejoindra la "Coalition des volontaires" de l’Europe pour aider l’Ukraine? Les dirigeants européens se sont réunis à Londres pour élaborer un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais même les forces de maintien de la paix potentielles se heurtent à des obstacles politiques et économiques. Le Monde: Les Européens se sont trouvés dans l'urgence de sauver ce qui reste de la relation entre Washington et Kiev et, au-delà, de l'ordre occidental garanti par les États-Unis depuis 80 ans. Bild: Soudain, tout est différent! Après la méga-querelle entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump sous les yeux du monde entier, la mission du sommet ukrainien à Londres a complètement changé. Washington Post: Ce soutien manifeste contraste fortement avec les commentaires de l'administration Trump, qui a accusé Zelensky d'être responsable du scandale à la Maison-Blanche.

ukraine

europe

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

volodymyr zelensky, ukraine, europe, royaume-uni, cnn, the guardian, the new york times, le monde, bild, washington post, donald trump