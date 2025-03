https://fr.sputniknews.africa/20250303/radio-sputnik-elargit-sa-presence-en-afrique-et-commence-sa-diffusion-en-zambie-1070917782.html

Radio Sputnik élargit sa présence en Afrique et commence sa diffusion en Zambie

Des habitants de ce pays africain peuvent désormais découvrir nos émissions en anglais sur les fréquences de SUN FM, importante station privée. 03.03.2025, Sputnik Afrique

Les contenus sont accessibles dans les deux provinces les plus peuplées, y compris la capitale et sa région, et sont disponibles dans des villes telles que Ndola, Kapiri Mposhi, Lusaka, Kabwe et Livingstone. En plus de la Zambie, les émissions de Sputnik Afrique sont diffusées au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, en Guinée et au Botswana.

