https://fr.sputniknews.africa/20250303/deja-un-millier-de-cas-dinfection-inconnue-en-rdc-mais-la-mortalite-baisse-1070920038.html

Déjà un millier de cas d'infection inconnue en RDC, mais la mortalité baisse

Déjà un millier de cas d'infection inconnue en RDC, mais la mortalité baisse

Sputnik Afrique

Le nombre de personnes ayant contracté une infection inconnue en RDC dépasse un millier, mais la mortalité diminue, selon l’OMS. 03.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-03T16:51+0100

2025-03-03T16:51+0100

2025-03-03T16:51+0100

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

malaria

lutte contre les infections

maladies

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/03/1070920240_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_82466602a7d269e6cd8af9aa81315efa.jpg

Les symptômes de la maladie incluent : Les résultats des analyses pour la malaria de presque la moitié des patients se révèlent positifs. La question de savoir si c’est la principale cause de cette infection mystérieuse reste ouverte. L’OMS a formé plus de 80 personnels médicaux locaux, fourni des médicaments, des systèmes de test et élaboré des protocoles d’étude de la maladie.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, malaria, lutte contre les infections, maladies