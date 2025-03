https://fr.sputniknews.africa/20250303/au-lieu-davoir-lintelligence-de-baisser-de-ton-zelensky-a-remis-de-lhuile-sur-le-feu-1070919336.html

"Au lieu d'avoir l'intelligence de baisser de ton", Zelensky "a remis de l'huile sur le feu"

"Au lieu d'avoir l'intelligence de baisser de ton", Zelensky "a remis de l'huile sur le feu"

Sputnik Afrique

Tel est l'avis de Nikola Mirkovic, essayiste et humanitaire franco-serbe, qui a analysé pour Sputnik Afrique l'attitude de Volodymyr Zelensky au cours de la... 03.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-03T15:56+0100

2025-03-03T15:56+0100

2025-03-03T15:56+0100

états-unis

ukraine

donald trump

volodymyr zelensky

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/03/1070919130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee6643c279e43d5526365c9cb6f27d94.jpg

La réaction de Zelensky a ressemblé à celle d'un "enfant qui se fait admonester par un professeur", note l'homme de lettres. Habitué à être adulé, c'est pour la première fois que Zelensky "se fait rappeler à l'ordre, se prend une leçon et est quelque part humilié". Son expérience passée d'acteur n'a pas été d’une grande aide pour l'Ukrainien, car il n'a pas su "passer à autre chose" et "n'a fait qu'exaspérer et Trump et J.D. Vance", souligne M.Mirkovic.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, ukraine, donald trump, volodymyr zelensky, opinion