La France refoule l'épouse d'un ambassadeur algérien, sur fond de crise diplomatique

La femme de de l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été refoulée du territoire français, alors qu'elle avait présenté des papiers en règle, selon l'Agence de... 02.03.2025, Sputnik Afrique

La police des frontières française a interdit l'entrée sur le territoire à la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, rapporte l'Agence de presse algérienne.Les forces de l'ordre lui ont reproché de ne pas avoir d'argent, alors qu'elle était en règle et avait présenté:Cette décision est symbolique d'une rupture entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le Président français Emmanuel Macron, qui avait tenu des "propos apaisant censés atténuer la crise" entre Paris et Alger, note encore l'agence.

