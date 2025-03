https://fr.sputniknews.africa/20250302/archeologie-sous-marine-voila-comment-les-scientifiques-etudient-les-epaves--1070901982.html

Archéologie sous-marine: voilà comment les scientifiques étudient les épaves

Archéologie sous-marine: voilà comment les scientifiques étudient les épaves

Sputnik Afrique

Les mers et les eaux intérieures de la Russie recèlent beaucoup d'objets de valeur historique. La création d’un registre du patrimoine culturel subaquatique... 02.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-02T16:40+0100

2025-03-02T16:40+0100

2025-03-02T16:40+0100

navires

archéologie

mer

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/02/1070901803_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_b68fb4e77405ebacfbad6cf07662485c.jpg

Sergueï Olkhovsky a notamment précisé que: Ainsi, "à des profondeurs supérieures à 30 mètres et en dehors des zones de pêche commerciale, on peut trouver des navires -grecs anciens ou ceux d'époques plus récentes- bien préservés", selon le scientifique.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

navires, archéologie, mer, russie