https://fr.sputniknews.africa/20250301/washington-ne-veut-plus-signer-de-cheques-en-blanc-pour-mener-une-guerre-lointaine-1070869363.html

Washington ne veut “plus signer de chèques en blanc pour mener une guerre lointaine“

Washington ne veut “plus signer de chèques en blanc pour mener une guerre lointaine“

Sputnik Afrique

Après une vive altercation ayant opposé à la Maison-Blanche Donald Trump et Volodymyr Zelensky, l'administration américaine a annoncé ne plus avoir l'intention... 01.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-01T07:00+0100

2025-03-01T07:00+0100

2025-03-01T07:00+0100

états-unis

ukraine

volodymyr zelensky

donald trump

maison blanche

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

“C’était formidable que les caméras tournent parce que le peuple américain et le monde entier ont pu voir ce à quoi le Président Trump et son équipe ont dû faire face à huis clos pendant les négociations avec les Ukrainiens“, a indiqué la secrétaire de presse de la Maison-Blanche Karoline Leavitt. “Les Ukrainiens ont été, une fois de plus, incroyablement têtus“, a-t-elle souligné.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, ukraine, volodymyr zelensky, donald trump, maison blanche