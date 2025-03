https://fr.sputniknews.africa/20250301/nous-avons-besoin-de-la-russie-pour-accelerer-le-developpement-de-lenergie-nucleaire-en-afrique-1070869497.html

“Nous avons besoin de la Russie pour accélérer le développement de l'énergie nucléaire en Afrique“

“Nous avons besoin de la Russie pour accélérer le développement de l'énergie nucléaire en Afrique“

Cette opinion a été exprimée auprès de Sputnik Afrique par le PDG de Ga-Seriti Legal, Nkazimulo Moyeni, en marge du Forum international de la jeunesse... 01.03.2025, Sputnik Afrique

Selon l’homme d’affaires sud-africain, l’Afrique a ses ressources et l’ambition de développer l’énergie nucléaire, mais des défis, tels que la pénurie de compétences, le financement et l’expertise technique, restent des obstacles majeurs.“Nous croyons qu'en tant qu'Africains, nous avons la capacité, l'énergie et l'appétit d'aller dans cette direction, mais nous avons besoin de l'intervention de pays comme la Russie pour utiliser leur expertise, car ils ont longtemps été leaders dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la technologie nucléaire, surtout ces trois dernières décennies“.M.Moyeni a également souligné l'adhésion de l'Afrique du Sud aux BRICS comme une plate-forme clé permettant aux nations africaines de trouver des solutions à leurs besoins “sans interférence extérieure“.

