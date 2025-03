https://fr.sputniknews.africa/20250301/leurope-veut-prolonger-le-conflit-en-ukraine-pendant-un-an-selon-le-secretaire-detat-americain--1070876667.html

L'Europe veut prolonger le conflit en Ukraine pendant un an, selon le secrétaire d'État américain

Certains responsables européens souhaiteraient prolonger le conflit pendant encore un an, en vue d'affaiblir la Russie, a déclaré aux médias américains le... 01.03.2025, Sputnik Afrique

Certains responsables européens pensent poursuivre le conflit afin de mettre la Russie en difficulté, a affirmé Marco Rubio aux médias américains après l'échec des négociations avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Cette stratégie n'est pas "réaliste" et ne débouchera que sur une "nouvelle année de meurtres, de morts et de destruction", a-t-il ajouté. Une rencontre entre le Président américain Donald Trump et Volodymyr Zelensky a eu lieu ce 28 février à Washington, mais a dégénéré. Selon Fox News, ce dernier est parti brusquement de la Maison-Blanche après cette discussion houleuse, et l'accord sur les terres rares n'a pas vu le jour.

