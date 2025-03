https://fr.sputniknews.africa/20250301/le-premier-ministre-senegalais-appelle-les-syndicats-a-lapaisement-1070880509.html

Le Premier ministre sénégalais appelle les syndicats à l'apaisement

Le Premier ministre sénégalais appelle les syndicats à l'apaisement

Sputnik Afrique

La confrontation sociale n'est pas souhaitable pour faire avancer le pays, a déclaré le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'une rencontre... 01.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-01T14:55+0100

2025-03-01T14:55+0100

2025-03-01T14:55+0100

afrique subsaharienne

sénégal

syndicats

grève

macky sall

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0f/1060544303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ff157726a8d95ac94702d4c493dc53.jpg

Ousmane Sonko a demandé aux syndicats de "mettre de côté pendant un temps les grèves et les manifestations", lors d'une rencontre tripartite entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, au Grand Théâtre national de Dakar. Le responsable a pointé du doigt la mauvaise gestion du gouvernement précédent, alors qu'un récent rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques entre 2019 et 2024, sous l’ancien président Macky Sall, a été publié début février.

afrique subsaharienne

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, syndicats, grève, macky sall