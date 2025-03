https://fr.sputniknews.africa/20250301/laltercation-entre-trump-et-zelensky-est-utile-aux-deux-camps-selon-un-politologue--1070882523.html

L'altercation entre Trump et Zelensky est utile aux deux camps, selon un politologue

L'altercation entre Trump et Zelensky est utile aux deux camps, selon un politologue

Sputnik Afrique

Donald Trump comme Volodymyr Zelensky peuvent tirer parti de la confrontation qui les a opposés dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, a expliqué à Sputnik... 01.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-01T16:40+0100

2025-03-01T16:40+0100

2025-03-01T16:40+0100

international

donald trump

volodymyr zelensky

états-unis

ukraine

conflit ukrainien

diplomatie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/1c/1070867268_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c212e5d71f37bc4f35111e1818f58259.jpg

Donald Trump peut capitaliser sur sa discussion tendue avec Volodymyr Zelensky pour montrer qu'il cherche la paix, face à un régime de Kiev tablant sur la poursuite du conflit, a expliqué à Sputnik Asef Molhem, directeur du centre d'études et de recherches GSM.Zelensky, pour sa part, veut être considéré comme un héros, défiant l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Il espère ainsi garantir la poursuite des contributions européennes en matière de défense, indique le spécialiste.Le projet d’accord entre Washington et Kiev a été préparé avant la visite de Zelensky, ajoute-t-il, mais ne prévoyait pas de garanties de sécurité.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, donald trump, volodymyr zelensky, états-unis, ukraine, conflit ukrainien, diplomatie