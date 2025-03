https://fr.sputniknews.africa/20250301/la-fin-de-lhiver-russe-celebree-dans-la-chaleur-africaine-1070886474.html

La fin de l'hiver russe célébrée dans la chaleur africaine

La fin de l'hiver russe célébrée dans la chaleur africaine

Les maisons russes de Lusaka et de Dar es Salaam ont invité des Africains a célébré la fête de Maslenitsa, qui marque la fin de l'hiver en Russie

La fête de Maslenitsa, qui précède le Carême et marque le début du printemps en Russie, a été célébrée en Zambie et en Tanzanie.Les maisons russes de Lusaka et de Dar es Salaam avaient préparé un programme festif pour tous.Jeux, danses et bien sûr crêpes étaient au menu.

