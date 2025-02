https://fr.sputniknews.africa/20250228/une-querelle-en-public-a-eu-lieu-entre-trump-et-zelensky-1070867458.html

Une querelle en public a eu lieu entre Trump et Zelensky

Il est temps de mettre fin au conflit, dit Trump à Zelensky. L'Ukraine n'est "pas dans une très bonne position" à l'heure actuelle et s'est elle-même enfoncée... 28.02.2025, Sputnik Afrique

"Je peux répondre? - Non, vous avez assez parlé." Ce dialogue a eu lieu aujourd'hui dans la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky. Zelensky a quitté la Maison-Blanche plus tôt que prévu après une altercation avec Trump, rapportent les médias. La conférence de presse planifiée après l'entretien a été annulée, ainsi que la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur les métaux de terres rares. "Zelensy n'est pas prêt à la paix", a écrit le Président américain sur son réseau social. Zelensky s'est détruit aux yeux du peuple américain, a commenté Elon Musk.

