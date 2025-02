https://fr.sputniknews.africa/20250228/reformer-les-echanges-internationaux-une-necessite-pour-lafrique-1070860068.html

Réformer les échanges internationaux: une nécessité pour l'Afrique

Réformer les échanges internationaux: une nécessité pour l'Afrique

L’Afrique vers une indépendance économique avec deux initiatives clés : la création d’une agence africaine de notation et une monnaie panafricaine adossée aux... 28.02.2025, Sputnik Afrique

Réformer les échanges internationaux : une nécessité pour l'Afrique Sputnik Afrique L’Afrique vers une indépendance économique avec deux initiatives clés : la création d’une agence africaine de notation et une monnaie panafricaine adossée aux minerais stratégiques. Ces projets ont pour but de réduire l'influence des agences de notation occidentales et d'établir un système monétaire basé sur les ressources naturelles du continent.

"C'est une excellente nouvelle, d'autant plus qu'elle était attendue depuis un certain temps. Vous savez, les pays africains réclament depuis longtemps une révision en profondeur de l'architecture financière mondiale, qui ne favorise pas notre continent, l'Afrique", a déclaré à Sputnik Afrique le Dr Modibo Mao, économiste et financier malien, en réaction à l'annonce de la création de l'Agence africaine de notation, dont le lancement officiel est prévu pour juin 2025.Le Dr Modibo souligne pertinemment l'impact négatif des notations des agences internationales sur les économies africaines.L'Afrique lance un projet de monnaie basée sur les minerais essentiels comme nouvel "étalon-or".Pour Abdelkader Mechdal, docteur en sciences économiques, l’idée d’une monnaie panafricaine adossée aux ressources naturelles s’inscrit dans une volonté plus large de refonder les règles des échanges internationaux. En créant un système monétaire basé sur la valeur réelle des matières premières, l’Afrique pourrait non seulement gagner du terrain dans ses négociations commerciales, mais aussi renforcer les échanges intra-africains, longtemps freinés par l’utilisation de devises étrangères.Selon Mechdal, cette initiative permettrait d’éviter la spoliation des richesses africaines par les multinationales et les grandes puissances.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

2025

