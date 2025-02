https://fr.sputniknews.africa/20250228/le-fsb-publie-de-nouvelles-videos-sur-la-tentative-dassassinat-du-metropolite-tikhon-1070865366.html

Le FSB publie de nouvelles vidéos sur la tentative d'assassinat du métropolite Tikhon

Deux personnes arrêtées ont admis avoir planifié un attentat contre le métropolite Tikhon, avec le soutien des services de renseignements ukrainiens, selon une... 28.02.2025, Sputnik Afrique

Denis Popovich, citoyen ukrainien et assistant du métropolite, admet avoir été recruté par le renseignement ukrainien pour placer des explosifs au monastère Sretenski, à Moscou.Le religieux Nikita Ivankovitch, qui préparait l'attentat, explique que la première tentative avait été planifiée au début de cette année. Elle a été reportée fin février, Denis Popovitch ayant été arrêté.L'engin explosif devant être utilisé pour commettre l'attentat, a été transféré aux criminels via un réseau de cachettes, ajoute-t-il.Après l'attentat, les criminels étaient censés quitter la Russie en utilisant de faux documents, a précisé Popovich.Ce 28 février, le FSB russe avait annoncé avoir déjoué un attentat terroriste contre le métropolite Tikhon de Simferopol et de Crimée, planifié par les services spéciaux ukrainiens. Un citoyen russe et un citoyen ukrainien avaient été arrêtés. Une bombe artisanale et de faux passeports ukrainiens leur ont été confisqués.

