Le groupement Nord a libéré les localités d'Orlovka, Pogrebki, Nikolski et de Novaїa Sorotchina dans la région de Koursk. L'ennemi a perdu 1.960 militaires, 11 chars et 40 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Paladin et un obusier M777, tous deux américains. 12 dépôts de munitions ont été rasés.