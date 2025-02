https://fr.sputniknews.africa/20250228/laes-lance-un-festival-de-la-gastronomie-pour-preserver-les-traditions-1070854312.html

L’AES lance un festival de la gastronomie pour préserver les traditions

L’AES lance un festival de la gastronomie pour préserver les traditions

Sputnik Afrique

Les pays de l’AES ont décidé de créer un festival célébrant le patrimoine gastronomique africain. La prémière édition se tient du 25 au 28 février à... 28.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-28T10:15+0100

2025-02-28T10:15+0100

2025-02-28T10:15+0100

alliance des états du sahel (aes)

burkina faso

ouagadougou

gastronomie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/1c/1070854065_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_02cff6394aa9a322c2c788aa3342eb48.jpg

Le festival a été inauguré le 25 février à Ouagadougou par le ministre burkinabè de la Communication.La première édition a pour thème "Gastronomie et tradition: vecteur de cohésion et de développement durable dans l’espace AES". L'initiative vise à promouvoir le patrimoine immatériel des pays du Sahel et à "transmettre des valeurs à travers l’art culinaire", souligne le ministre Ouédraogo.Diverses activités sont proposées:Cette année, le festival met à l’honneur le Ghana et le Tchad, soulignant l’enjeu de consolider les relations avec ces pays.

burkina faso

ouagadougou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alliance des états du sahel (aes), burkina faso, ouagadougou, gastronomie