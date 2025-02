https://fr.sputniknews.africa/20250228/la-somalie-et-lethiopie-esperent-parvenir-a-un-accord-sur-lacces-portuaire-dici-lete-1070867038.html

La Somalie et l'Éthiopie espèrent parvenir à un accord sur l'accès portuaire d'ici l'été

Un accord pour donner un accès à la mer à l'Ethiopie devrait être trouvé avant l'été, a déclaré à Universal TV le vice-ministre des Affaires étrangères de la... 28.02.2025

Mogadiscio et Addis-Abeba prévoient de signer un accord-cadre d’accès portuaire d’ici l’été, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Ali Omar à la chaîne de télévision somalienne Universal TV.Les tensions entre les deux pays s'étaient intensifiées début 2024, lorsque le Somaliland et l’Éthiopie avaient signé un accord donnant à cette dernière l’accès à la mer Rouge en échange de la reconnaissance du Somaliland, région séparatiste de la Somalie.Le 11 décembre, les dirigeants éthiopien et somalien avaient réussi à résoudre leurs différends après des pourparlers sous la médiation turque à Ankara. Ils avaient convenu de coopérer à la mise en œuvre des accords visant à donner à l’Éthiopie l’accès à la mer Rouge.

