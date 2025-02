https://fr.sputniknews.africa/20250228/la-russie-peut-subvenir-aux-besoins-accrus-de-lafrique-en-ble-suite-aux-catastrophes-climatiques--1070858744.html

La Russie peut subvenir aux besoins accrus de l'Afrique en blé suite aux catastrophes climatiques

28.02.2025

blé

céréales

exportations

La Russie est capable de subvenir aux besoins accrus de l'Afrique en blé suite aux catastrophes climatiques. C'est ce qu'a déclaré Igor Chpakov, consultant auprès de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Selon lui, dans les conditions météorologiques difficiles, la liste des importateurs traditionnels de céréales russes sur le continent - Égypte, Algérie, Maroc, Nigeria - pourrait inclure plusieurs nouveaux clients.L'expert rappelle que des sécheresses ont été observées depuis novembre 2024 en Algérie et au Maroc, ainsi qu'en Afrique du Nord.De plus, l'année dernière, le Bénin, le Ghana et le Togo ont également été touchés par des chaleurs excessives.Dans le Sahel, au contraire, de fortes pluies lors des récoltes ont provoqué des inondations dans certains entrepôts de céréales. C'est pour cette raison que le Tchad a récemment supprimé les taxes sur les importations de ces marchandises.

