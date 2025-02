https://fr.sputniknews.africa/20250228/la-coree-du-nord-teste-des-missiles-de-croisiere-strategiques-1070849915.html

La Corée du Nord teste des "missiles de croisière stratégiques"

La Corée du Nord a effectué des tirs d'essais de "missiles de croisière stratégiques" en mer Jaune, a annoncé vendredi l'agence officielle KCNA. 28.02.2025, Sputnik Afrique

Les tirs ont eu lieu le 26 février et visaient à démontrer la "capacité de contre-attaque dans n'importe quel espace, et l'état de préparation des divers moyens d'opération nucléaire" de la Corée du Nord, selon l’agence KCNA. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à cette démonstration. Les forces armées "ont pour mission et devoir" d'améliorer "la préparation au combat de la force nucléaire et en se préparant pleinement à son utilisation", a-t-il déclaré. KCNA n'a pas précisé le lieu des essais.

