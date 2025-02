"Une satisfaction totale": le chantier du barrage de Kandadji au Niger bat son plein

Après un démarrage difficile, les travaux semblent enfin battre leur plein. La construction du barrage situé à Dessa, au sud d’Ayérou, a été lancée en 2008. Or, les travaux n’ont réellement commencé qu’en mars 2019, après une décennie d'inactivité faute de financements.



Le chantier a été visité par des représentants du gouvernement nigérien et des partenaires du projet.



"On espère que cette fois-ci, c'est pour de bon, qu'on va aller droit au but sans interruption", a déclaré à cette occasion le porte-parole du gouvernement nigérien.