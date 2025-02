https://fr.sputniknews.africa/20250227/une-arme-de-plus-dans-larsenal-russe-sigma-boy-qualifie-doutil-dans-la-guerre-de-linformation-1070836699.html

Une arme de plus dans l'arsenal russe: "Sigma boy" qualifié d'outil dans la guerre de l'information

Une arme de plus dans l'arsenal russe: "Sigma boy" qualifié d'outil dans la guerre de l'information

La chanson pop interprétée par deux écolières de 11 et 12 ans cartonne dans le monde et a même donné lieu à une fausse vidéo -devenue elle aussi virale... 27.02.2025, Sputnik Afrique

Or, pour les élites politiques européennes c'est bien plus qu'une simple œuvre musicale, mais un outil dans la bataille idéologique. Ainsi, une députée allemande a alerté le parlement européen que la chanson promeut une vision pro-russe et a proposé de l'interdire. Le ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part dénoncé la "russophobie pathologique" des Européens.

