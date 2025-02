Le groupement Nord a attaqué deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 60 militaires et deux pièces d'artillerie. Deux dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique. Il a attaqué six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 180 militaires, quatre blindés de combat et sept pièces d'artillerie, dont trois de fabrication occidentale. Deux dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses. Il a attaqué quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 150 militaires, un blindé de combat et deux pièces d'artillerie.

Le groupement Centre a amélioré sa position sur le front. Il a attaqué six brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 310 militaires, un char Leopard allemand et sept blindés de combat, dont un Humvee américain. Trois pièces d'artillerie ont aussi été détruites.

Le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Il a attaqué trois brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 215 militaires et trois pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Krab polonais.

Le groupement Dniepr a infligé des pertes au personnel et au matériel de cinq brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 150 militaires et une pièce d'artillerie. Une station de guerre électronique et deux dépôts de munitions ont été détruits.