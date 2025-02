https://fr.sputniknews.africa/20250227/tunisie-tenue-de-la-45e-session-du-conseil-executif-de-licesco-1070838168.html

Tunisie: Tenue de la 45è session du Conseil exécutif de l'ICESCO

Tunisie: Tenue de la 45è session du Conseil exécutif de l'ICESCO

La 45è session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO) s'est tenue, le 26 février à Tunis...

Au cours de cette session, le Conseil a adopté plusieurs projets et initiatives, dont le plan stratégique du secteur des médias et de la communication pour la période 2025-2030, visant à permettre à l’organisation de jouer un rôle de premier plan au niveau international en la matière, de s’adapter aux évolutions du secteur, d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, et de répondre aux défis liés à la déferlante d’informations à l’ère numérique.Le Conseil a également approuvé la création d'un centre dédié à la calligraphie arabe et aux manuscrits afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel arabe et islamique, ainsi que de soutenir les calligraphes et artisans.Il s’agit aussi d’un centre de poésie et de littérature, destiné à enrichir le paysage culturel du monde islamique et d’un centre de formation offrant des programmes de formation innovants destinés à qualifier des ressources humaines en mesure de faire face aux défis futurs.Par ailleurs, la troisième réunion consultative de l’ICESCO s’est tenue mardi sous le thème "Financement innovant : une économie prospère", dans le but de renforcer la coopération entre les États membres et de mettre en œuvre des projets concrets dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et de la communication.

