Les États-Unis arrêtent plus de 90 % des contrats de l'USAID

L'administration Trump met fin à plus de 90 % des contrats de l'Agence pour le développement international (USAID) pour un montant de 60 milliards de dollars... 27.02.2025, Sputnik Afrique

L'administration Trump a annoncé mercredi qu'elle mettrait fin à plus de 90 % des contrats de l'USAID pour l'aide aux pays du monde entier, d'un montant de 60 milliards de dollars, rapporte l'agence Associated Press.Suite aux réductions et restrictions budgétaires, l'USAID ne pourra tenter de sauver qu'une petite partie de ses projets.Par ailleurs, l'administration Trump a prévu un ensemble de modifications supplémentaires concernant la manière dont l'USAID et le Département d'État gèrent leur activité à l'étranger.

