Les corps de quatre otages israéliens restitués, quelques 600 prisonniers palestiniens libérés

Les corps de quatre otages israéliens restitués, quelques 600 prisonniers palestiniens libérés

Israël a libéré quelque 600 Palestiniens détenus dans ses prisons en échange du retour des dépouilles de quatre otages israéliens retenues à Gaza. 27.02.2025, Sputnik Afrique

Les quatre otages morts ont tous été formellement identifiés jeudi matin par leurs proches et le Forum des familles. Il s'agit du dernier échange prévu dans le cadre de la première phase de la trêve négociée via la médiation de trois pays - Qatar, Égypte, États-Unis - et entrée en vigueur le 19 janvier dans la bande de Gaza après quinze mois de guerre. Le Hamas a estimé jeudi qu'Israël n'a "pas d'autre choix" que d'entamer des négociations pour une deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

