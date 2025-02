https://fr.sputniknews.africa/20250227/les-brics-ne-renoncent-pas-a-lidee-de-moyens-de-paiement-alternatifs-1070839072.html

Les BRICS ne renoncent pas à l'idée de moyens de paiement alternatifs

Les BRICS ne renoncent pas à l'idée de moyens de paiement alternatifs

Les BRICS continuent à cherchent des systèmes de paiement alternatifs, a fait savoir le Président du Brésil, pays qui assure la présidence du groupe cette... 27.02.2025, Sputnik Afrique

Les BRICS n'ont pas abandonné le plan d'utiliser des plateformes de paiement alternatives pour les transactions entre les membres. C'est ce qui ressort des propos du président brésilien, relayés par le média UOL.Ces moyens de paiement "accessibles, transparents et sûrs" visent à "surmonter les obstacles à l'intégration économique" et à réduire les vulnérabilités ainsi que les coûts dans le domaine du commerce et des investissements, a détaillé Lula da Silva.Auparavant, Donald Trump avait assuré que les BRICS avaient renoncé à leur idée de créer une alternative au dollar après que Washington les avait menacés d'imposer des droits de douane de 150 % et de cesser de commercer avec eux.

